Apple покажет в марте ряд новинок: чего ожидать

Apple готовится начать 2026 год масштабной волной анонсов. Уже весной компания представит новые смартфоны, планшеты и компьютеры, а также обновления программного обеспечения.

Видео дня

На фоне рекордного финансового квартала компания продолжает искать новые точки роста. Издание Bloomberg рассказало, какие устройства могут появиться в ближайшие недели и какие изменения готовит Apple.

Новый iPhone 17e

Ближайшим релизом станет iPhone 17e – модель, которая заменит прошлогоднюю 16e. Ожидается, что смартфон получит процессор A19, аналогичный флагманской линейке iPhone 17, а также поддержку зарядки MagSafe. Кроме того, устройство переходит на новые собственные чипы связи и беспроводных модулей Apple.

По предварительной информации, стартовая цена останется на уровне 599 долларов. Это позволит компании продвигать модель как вариант с "большими возможностями за те же деньги". Особый акцент будет делаться на развивающихся рынках и корпоративном сегменте.

Обновление iPad

Вскоре ожидаются и новые планшеты. Базовая модель iPad получит чип A18, а iPad Air – процессор M4. Кардинальных изменений в дизайне не предвидится, однако обновление производительности станет главным аргументом для покупателей.

Переход базового iPad на A18 означает поддержку Apple Intelligence – системы функций искусственного интеллекта, которая станет ключевым маркетинговым месседжем. Продажи планшетов в последнее время демонстрируют стабильный рост, и компания планирует активнее продвигать их в корпоративном секторе.

В то же время iPad mini готовят к переходу на OLED-дисплей – это одно из немногих заметных изменений в линейке.

Mac

В марте также ожидаются обновленные 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, MacBook Air с процессором M5, а также новые версии Mac Studio. Готовится и обновление Studio Display, которое, по предварительным данным, будет иметь похожий дизайн, но улучшенные характеристики.

Отдельное внимание привлекает бюджетный MacBook с диагональю менее 13 дюймов и чипом класса iPhone. Модель будет позиционироваться как доступная альтернатива ноутбукам на Windows и Chromebook. Это может стать новой точкой входа в экосистему Mac, особенно для корпоративных клиентов и развивающихся стран.

Программные обновления и искусственный интеллект

Вместе с "железом" компания готовит обновление iOS 26.4, в котором ожидается частичный запуск новой версии Siri с персонализированными функциями. Полноценные изменения покажут на конференции для разработчиков в июне.

Во второй половине года Apple планирует сделать акцент на оптимизации системы: устранении ошибок, улучшении производительности и обновлении интерфейса. Несмотря на активные инвестиции в AI, компания пока не презентует громкой "революционной" стратегии, делая ставку на постепенную интеграцию технологий в существующие продукты.

На вторую половину года запланированы еще более масштабные релизы – первый складной iPhone и обновленные iPhone 18 Pro и Pro Max. Для линейки Mac готовится модель MacBook Pro с OLED-экраном и сенсорным управлением – шаг, который ранее компания категорически отвергала.

В то же время Apple пересматривает планы относительно большого сервиса виртуального медицинского коуча на базе искусственного интеллекта. Часть функций интегрируют в приложение Health, а направление Fitness+ может быть объединено с медицинскими сервисами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие смартфоны на Android имеют большую мощность, чем самый современный iPhone.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.