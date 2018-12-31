Тайна гибели ''Титаника'': эксперты назвали виновного

Множество людей погибли на печально известном "Титанике" после того, как владельцы легкомысленно утвердили его конструкцию.

По данным издания Express, несмотря на то, что официальное расследование инцидента британским комиссаром по крушению установило невиновность компании White Star в катастрофе, многие эксперты все еще уверены в обратном.

В частности, знатоки утверждают, что принадлежащая Джозефу Исмею компания утвердила план лайнера, в котором был огромный недостаток.

"Судно было разделено на 16 отсеков с водонепроницаемыми стальными дверями. Эти двери могут быть закрыты на месте, с помощью переключателей на мосту или автоматически в случае затопления. Они должны были сделать корабль непотопляемым, но переборки (вертикальная стенка внутри корпуса корабля) не простирались достаточно далеко. Такая конструкция была сознательно одобрена владельцами, чтобы не мешать передвижению пассажиров, расположенных на верхних отсеках корабля”, – об этом говорится в документальном фильме о "Титанике".

Проект "Титаника"

Уточняется, что Исмей был английским бизнесменом, который занимал пост председателя и управляющего директора White Star Liner. Он был на лайнере в момент крушения, однако ему удалось покинуть корабль.

Многие позже его обвиняли в причастности к катастрофе. Якобы он лично заставлял капитана Эдварда Смита плыть быстрее, чтобы раньше положенного времени оказаться в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что копию "Титаника" собираются отправить в путешествие в 2022 году, чтобы корабль повторил маршрут затонувшего лайнера.