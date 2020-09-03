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Ученые впервые зафиксировали рождение уникальной черной дыры

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Наука
1,9 т.
Космос

Ученые поймали сигнал от слияния черных дыр в космосе. pexels.com

Ученым удалось зафиксировать всплеск гравитационных волн от самого массового слияния черных дыр во Вселенной среди всех когда-либо наблюдавшихся.

Как пишет Phys.org, результатом этого слияния стало первое точное обнаружение рождения черной дыры "промежуточной массы" – масса которой в 100-1000 раз больше массы Солнца. Существование подобных объектов до сих пор не подтверждалось напрямую.

Сигнал, обозначенный как GW190521, зафиксировала группа LIGO/Virgo 21 мая 2019 года.

GW190521 напоминает четыре коротких покачивания и очень короткий по продолжительности – менее одной десятой секунды.

Согласно расчетам, GW190521 был создан источником, находящимся на расстоянии примерно 5 гигапарсеков, когда Вселенная была примерно вдвое меньше текущего возраста. Это делает сигнал одним из самых далеких обнаруженных источников гравитационных волн.

Скорее всего, сигнал был сгенерирован в результате слияния бинарных черных дыр. Массы последних примерно в 85 и 66 раз больше Солнца.

Рожденная в результате черная дыра в 142 раза тяжелее Солнца. Объекты такого типа являются срединой между черными дырами звездной массы (от 5 до нескольких десятков масс Солнца) и сверхмассивными (от миллиона до нескольких миллиардов масс Солнца).

Иллюстрация схемы слияния черных дыр.

Иллюстрация схемы слияния черных дыр. Phys.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее космический телескоп NASA "Хаббл" зафиксировал галактику NGC 1614, образованную в результате слияния двух других галактик. Это космическое явление в будущем ожидает и Млечный путь.

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