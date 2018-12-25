Полет на Марс: облетевший Луну астронавт сделал скандальное заявление

Бывший астронавт NASA Вильям Билл Андерс заявил, что идея космического агентства отправить людей на Марс "глупая" и даже "смешная".

"Какая необходимость в этом? Что толкает нас на Марс? Не думаю, что общественность в этом заинтересована", — цитирует Newsweek астронавта.

Андерс также негативно высказался о программе освоения космоса NASA и планах отправить на Луну пилотируемую миссию к концу следующего десятилетия. Он заявил, что американское космическое агентство сейчас намного слабее, чем во времена программы "Аполлон".

Вильям Билл Андерс newsweek.com

"NASA не могут сегодня добраться до Луны. Агентство такое закостенелое. Оно превратилось в программу по трудоустройству. Много центров лишь пытаются остаться занятыми", — сказал экс-астронавт, добавив, что NASA сделало неправильный поворот в 1972 году, когда закрыло программу "Аполлон".

Отметим, Андерс был одним из первых людей, которые покинули орбиту Земли и облетели Луну на борту "Аполлона 8" в 1968 году.

Иллюстрация. Земля и Марс politeka.net

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2018 года марсоход обнаружил органические молекулы метана на Красной планете, что может свидетельствовать о существовании на ней жизни в прошлом.