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Полет на Марс: облетевший Луну астронавт сделал скандальное заявление

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Бывший астронавт NASA Вильям Билл Андерс заявил, что идея космического агентства отправить людей на Марс "глупая" и даже "смешная".

"Какая необходимость в этом? Что толкает нас на Марс? Не думаю, что общественность в этом заинтересована", — цитирует Newsweek астронавта.

Андерс также негативно высказался о программе освоения космоса NASA и планах отправить на Луну пилотируемую миссию к концу следующего десятилетия. Он заявил, что американское космическое агентство сейчас намного слабее, чем во времена программы "Аполлон".

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Вильям Билл Андерс

Вильям Билл Андерс

newsweek.com

"NASA не могут сегодня добраться до Луны. Агентство такое закостенелое. Оно превратилось в программу по трудоустройству. Много центров лишь пытаются остаться занятыми", — сказал экс-астронавт, добавив, что NASA сделало неправильный поворот в 1972 году, когда закрыло программу "Аполлон".

Отметим, Андерс был одним из первых людей, которые покинули орбиту Земли и облетели Луну на борту "Аполлона 8" в 1968 году.

Иллюстрация. Земля и Марс

Иллюстрация. Земля и Марс

politeka.net

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2018 года марсоход обнаружил органические молекулы метана на Красной планете, что может свидетельствовать о существовании на ней жизни в прошлом.

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Тема
Космос
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NASAМарс
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
На Луне никто ещё не был
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