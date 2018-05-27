Украинцев ждет рекордное лунное затмение

27 июля 2018 года жители Земли смогут рекордное время наблюдать за лунным затмением, в ходе которого спутник приобретет темно-красный оттенок.

Продолжительность и время начала космического зрелища будут зависеть от времени восхода и захода Луны в различных точках земного шара.

На территории Украины наблюдать это явление можно будет несколько часов, увидеть его можно будет с 20:30 до 22:30. После этого Луна пройдет через тень Земли и полная фаза завершится.

Отмечается, что лунное затмение может влиять на состояние здоровья человека. Во время этого явления организм подвергается особой нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Поэтому частота инсультов и инфарктов в период лунных затмений увеличивается.

Кроме этого, затмение может влиять на психическое состояние человека и его нервную систему, так что принимать важные решение во этот период не рекомендуется.

Этапы лунного затмения Новости планеты

Напомним, в феврале этого года жители Земли наблюдали зрелищное суперлуние, опубликовав в сети множество удивительных фотографий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее космосу предрекли кардинальные перемены.