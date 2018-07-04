Глобальная катастрофа на Земле: найден неожиданный виновник

Первые многоклеточные организмы оказались виновны в глобальном потеплении, которое произошло около 500 миллионов лет назад, и вымирании огромного количества животных.

К такому выводу пришла международная группа ученых, передает "Лента.ру".

Отмечается, что в ходе "кембрийского взрыва" произошло резкое увеличение многообразия многоклеточных существ и ускорение эволюции. Так появились древние предки червей, рыб и позвоночных животных. Предполагается, что это привело к вымиранию эдиакарских животных.

Исследователи создали компьютерную модель первичного дна океана Земли, чтобы установить причину вымирания эдиакарской фауны. В ходе расчетов выяснилось, что первые поколения животных, похожие на дождевых червей, креветок и других беспозвоночных "съели" запасы органики, которые накапливались на дне морей.

А следующее резкое вымирание якобы произошло из-за появления сухопутных растений, что, наоборот, снизило концентрацию углекислоты в атмосфере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее международная группа ученых под руководством Джулии Пэрриш из Вашингтонского университета нашла связь между массовой гибелью птиц на Западном побережье США с повышением температуры океана.