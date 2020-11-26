Астроном нашел возможный источник сигнала внеземной жизни

Астроном-любитель Альберто Кабальеро сказал, что нашел возможный источник загадочного сигнала Wow!.

Он обнаружил 15 звезд, которые, по его мнению, могут быть источником радиосигнала, который мог быть послан инопланетной цивилизацией, пишет arXiv.org. Большой акцент астроном сделал на звезде, что находится в 1801 световом годе от Солнца и возле которой могут находится планеты.

Для своих поисков Кабальеро использовал базу данных космического телескопа "Gaia", содержащую информацию о свойствах и положении звезд Млечного Пути. Результатом работы стали 15 звезд, где больше всего его внимание привлекла звезда 2MASS 19281982-2640123. Космическое светило обладает радиусом 0,996 радиуса Солнца, светимостью 1,0007 светимости Солнца и эффективной температурой 5783 кельвин (5510 по Цельсию).

Сигнал Wow! был зафиксирован в августе 1977 года астрономом в рамках проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence ("В поисках внеземного разума"). Долгие годы ученые выдвигали теории насчет его происхождения. Среди гипотез природы сигнала были и пульсары, вращающиеся экзопланеты, отражение земного сигнала от космического мусора и кометы, но ни одна не была подтверждена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что астроном из США объяснил происхождение внеземного сигнала Wow!