Почему Android тормозит и как с этим бороться: советы экспертов

Смартфон на операционной системе Android может начинать тормозить из-за старой "прошивки" ОС и тяжелых приложений.
Для избегания проблем в скорости работы телефона можно прибегнуть к некоторым настройкам гаджетам, пишет Lifehacker.
Обновления ОС
Даже самый новый смартфон со временем устаревает и начинает "тормозить". В таком случае нет необходимости переходить на обновленную ОС. Когда на старом смартфоне установлена новая версия Android, тормоза практически неизбежны.
Android смартфон
Чтобы избежать таких проблем следует отключить в телефоне автоматическое обновление. Как вариант, можно перейти альтернативные, облегченные прошивки, например LineageOS.
Новые приложения
Новые приложения для смартфона становятся более тяжелыми и грузят работу смартфонов на Android. Например, мобильный браузер Chrome занимает почти 200 мегабайт, не считая данных программ и кеша.
Для разгрузки телефона можно пользоваться старыми версиями программ или же их облегченными версиями. Например, Facebook Lite вместо полноценного клиента Facebook, Skype Lite вместо тяжеловесного Skype, Opera Mini вместо Chrome и так далее.
Также грузят систему различные живые обои и виджеты рабочего стола смартфона. Также можно удалить приложения, которые автоматически загружаются и работают в фоновом режиме.
Смартфон
Память смартфона
Чтобы телефон быстро работал необходимо, чтобы его внутренняя память была свободной. Не стоит "забивать" смартфон под завязку. Важно, чтобы хотя бы 25% внутренней памяти оставалась свободной.
Для разгрузки памяти лучше всего перемещать данные из внутренней памяти на SD‑карту, где можно хранить видео, музыку и фото. Также стоит иногда очищать файлы кеша.
Аппаратный сброс
Если ничего не помогает и смартфон продолжает "тупить", то можно произвести аппаратный сброс, предварительно позаботившись о бэкапах. Потом установите на устройство только те приложения, что вам действительно нужны.
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