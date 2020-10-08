Apple анонсировала презентацию: что еще покажут, кроме iPhone

Компания Apple на презентации 13 октября, кроме новых iPhone, может показать наушники AirPods Studio и колонку HomePod второго поколения.

Об этом говорят инсайдеры, ссылаясь на то, что из официального онлайн-магазина Apple пропали наушники и умные колонки сторонних производителей, передает 4PDA.

Отмечается, что "яблочная" компания уже прекратила продажи аксессуаров Bose, Logitech и Sonos. Эксперты пояснили, что похожая ситуация была с выходом Apple Watch в 2014 году, когда Apple отказалась от продаж носимых устройств Fitbit.

Напомним, что Apple во вторник, 13 октября, устроит презентацию, где, вероятно, покажет новые iPhone.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Apple презентовала свои новинки. Компания показала новые смарт-часы, планшеты, а также объявила о запуске новых сервисов.

Также Apple предоставила новую мобильную операционную систему iOS 14, которая обновится на "яблочных" устройствах.