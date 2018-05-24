УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

У Валуева обнаружили редкую опухоль мозга: экс-боксер сделал признание

7.5тЧитать новость на украинском

Депутат нелегитимной Государственной думы России Николай Валуев завершил спортивную карьеру из-за опухоли мозга.

Врачи-эндокринологи поставили ему диагноз акромегалия. Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на "Матч ТВ".

"Я из-за этого такой большой-высокий. Это вид доброкачественной опухоли в мозгу, ее надо вовремя удалять. Иначе это может привести к очень нехорошим последствиям, вплоть до летального исхода. Вот на фоне этого пришлось закончить. Хотя если бы было по-другому, я бы еще подумал", — рассказал он.

Новости
"Нас вынуждают": Валуев рассказал, чего на самом деле добивается МОК от России

Валуев завершил боксерскую карьеру в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Кроме того, спортсмен провел 52 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 50 побед - 34 нокаутом. На его счету всего два поражения.

В Госдуме РФ он начал работать с 2011 года после завершения спортивной карьеры. Он является первым зампредом комитета по экологии и охране окружающей среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года Валуев попал в базу преступников украинского центра "Миротворец" из-за участия в пропагандистских акциях на территории оккупированного Россией Крыма.

Персона
Николай Валуев
Место
Россия
Объект
спорт
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
6
Смешно
0
Интересно
5
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Иванов Юрий
Иванов Юрий
Если плод при родах идет вперед ногами, то как результат безформенный череп и растянутый мозг. Догадайтесь с трех раз - как это сказывается на физиологических способностях этого человека.
Ответить
0
0
Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
У валуева есть мозг? Вау, єто новость!
Ответить
3
0
Игорь Комличенко
Игорь Комличенко
Piston Raseyanskiy, у него мозг в заднем проходе.
Ответить
0
0
Mazur Igor
Mazur Igor
Piston Raseyanskiy, у валуева мозга как у чучела из сказки
Ответить
2
0

Наши блоги