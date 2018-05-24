У Валуева обнаружили редкую опухоль мозга: экс-боксер сделал признание

Депутат нелегитимной Государственной думы России Николай Валуев завершил спортивную карьеру из-за опухоли мозга.

Врачи-эндокринологи поставили ему диагноз акромегалия. Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на "Матч ТВ".

"Я из-за этого такой большой-высокий. Это вид доброкачественной опухоли в мозгу, ее надо вовремя удалять. Иначе это может привести к очень нехорошим последствиям, вплоть до летального исхода. Вот на фоне этого пришлось закончить. Хотя если бы было по-другому, я бы еще подумал", — рассказал он.

Валуев завершил боксерскую карьеру в 2010 году. Он дважды становился чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе. Кроме того, спортсмен провел 52 боя на профессиональном ринге, в которых одержал 50 побед - 34 нокаутом. На его счету всего два поражения.

В Госдуме РФ он начал работать с 2011 года после завершения спортивной карьеры. Он является первым зампредом комитета по экологии и охране окружающей среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года Валуев попал в базу преступников украинского центра "Миротворец" из-за участия в пропагандистских акциях на территории оккупированного Россией Крыма.