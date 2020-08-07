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Свитолина отказалась играть на US Open

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Теннис
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Элина Свитолина

Элина Свитолина отказалась играть на US Open.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отказалась от выступления на US Open из-за пандемии коронавируса.

"Взвесив все за и против, я решила не участвовать в US Open-2020. Я благодарна Ассоциации тенниса США (USTA), организаторам и WTA за возможность участвовать и наблюдать за этим прекрасным соревнованием. Я понимаю и уважаю все усилия, которые они вкладывают для того, чтобы турнир прошел в безопасных условиях, но не могу рисковать своим здоровьем и здоровьем своей команды", – написала Свитолина на своей странице в Instagram.

Элина Свитолина отказалась от участия в US Open

Элина Свитолина отказалась от участия в US Open Instagram Элины Свитолиной

В 2019 году наша спортсменка дошла до полуфинала US Open, где в двух сетах уступила американке Серене Уильямс (3:6, 1:6). Украинка занимает пятое место в рейтинге WTA.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Свитолина стала победительницей турнира Bett1 Aces в Германии, сделав камбэк в финальном матче.

US OpenЭлина Свитолина
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