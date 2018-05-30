Лучшая теннисистка Украины уверенно вышла в третий круг Roland Garros

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – Roland Garros. Наша соотечественница в двух партиях одолела 20-летнюю представительницу Словакии Викторию Кужмову – 6:3, 6:4.

Для победы Свитолиной хватило 81 минуты игрового времени. На счету Элины три подачи навылет, две двойных и 15 невынужденных ошибок. Украинка заставила 41 раз ошибиться соперницу при розыгрыше, что и позволило ей спокойно довести матч до победы.

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В 1/16 финала первая ракетка страны сразится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Отметим, что украинка Катерина Козлова, выбившая в первом круге действующую победительницу Roland Garros Елену Остапенко, уступила чешке Катерине Синяковой – 7:6, 4:6, 4:6.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.