УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Лучшая теннисистка Украины уверенно вышла в третий круг Roland Garros

969Читать новость на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина уверенно вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – Roland Garros. Наша соотечественница в двух партиях одолела 20-летнюю представительницу Словакии Викторию Кужмову – 6:3, 6:4.

Для победы Свитолиной хватило 81 минуты игрового времени. На счету Элины три подачи навылет, две двойных и 15 невынужденных ошибок. Украинка заставила 41 раз ошибиться соперницу при розыгрыше, что и позволило ей спокойно довести матч до победы.

Новости
Знаменитая украинская теннисистка показала фото в маечке

В 1/16 финала первая ракетка страны сразится с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Отметим, что украинка Катерина Козлова, выбившая в первом круге действующую победительницу Roland Garros Елену Остапенко, уступила чешке Катерине Синяковой – 7:6, 4:6, 4:6.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинского теннисиста пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи.

Читайте все новости по теме "Roland Garros" на Обозревателе.

Тема
Roland Garros
Персоны
Элина СвитолинаКатерина Козлова
Место
ФранцияПариж
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги