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9 июня • обновлено в 19:43
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В России пьяный водитель сбил известного спортсмена-инвалида Владимира Туровского

1.3т
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В поселке Боровский под Тюменью произошло ДТП с участием известного в городе параспортсмена и активиста Владимира Туровского.

Место ДТП и пострадавший Владимир Туровский

Место ДТП и пострадавший Владимир Туровский

ЧС Тюмень

Пострадавший передвигался с собакой – животное первое приняло удар и скончалось на месте, сам Туровский госпитализирован. Как сообщает NEFT, водитель автомобиля был пьян.

"Был сбит мужчина 45 лет, находившийся на инвалидной коляске. Он получил ушибы и другие повреждения. Предварительно – был вне пешеходного перехода. Собака погибла. Обстоятельства аварии выясняются", – цитирует источник пресс-секретаря местного ГИБДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко стала жертвой оскорблений со стороны инспекторов ГИБДД.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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