Призерка юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам Дженни Эберг заразилась коронавирусом и описала, как у нее проходит болезнь.

Дженни Эберг

На протяжении восьми дней 30-летняя шведка мучилась из-за высокой температуры, однако продолжала находиться дома. Лишь несколько дней назад Дженни была госпитализирована — в больнице ей была диагностирована двустороняя пневмония.

"У меня серьезно поднялась температура, в течение восьми дней она держалась на отметке 40 градусов. У меня пропало обоняние. Температура не спадала, я не вылезала из постели. После того, как я потеряла сознание, меня отправили в больницу. Поставили капельницу с кислородом. Это было действительно тяжело и страшно. Мне никогда еще не было так плохо", – сказала Эберг в интервью Aftonbladet.

По словам спортсменки многие недооценивают опасность всего происходящего.

"Я молода и нахожусь в отличной форме, соответственно, и в группе риска меня не было. Лишь когда сталкиваешься с чем-то подобным, начинаешь понимать всю серьёзность ситуации", — заявила Эберг.

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