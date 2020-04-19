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19 апреля • обновлено в 16:53
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"Тяжело и страшно": болеющая коронавирусом шведская лыжница Дженни Эберг описала симптомы

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Призерка юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам Дженни Эберг заразилась коронавирусом и описала, как у нее проходит болезнь.

Дженни Эберг

Дженни Эберг

На протяжении восьми дней 30-летняя шведка мучилась из-за высокой температуры, однако продолжала находиться дома. Лишь несколько дней назад Дженни была госпитализирована — в больнице ей была диагностирована двустороняя пневмония.

"У меня серьезно поднялась температура, в течение восьми дней она держалась на отметке 40 градусов. У меня пропало обоняние. Температура не спадала, я не вылезала из постели. После того, как я потеряла сознание, меня отправили в больницу. Поставили капельницу с кислородом. Это было действительно тяжело и страшно. Мне никогда еще не было так плохо", – сказала Эберг в интервью Aftonbladet.

По словам спортсменки многие недооценивают опасность всего происходящего.

"Я молода и нахожусь в отличной форме, соответственно, и в группе риска меня не было. Лишь когда сталкиваешься с чем-то подобным, начинаешь понимать всю серьёзность ситуации", — заявила Эберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29-летний американский бодибилдер и медбрат Куон Джеймс стал настоящей звездой соцсетей после того, как рассказал свою историю болезни COVID-19.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус лыжные гонки
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