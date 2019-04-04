Пробежал марафон, запивая допинг коньяком: уникальные случаи на ОИ

Бич современного спорта – допинг. С ним ведется незаурядная борьба, причем ведется давно. Допинг существует столько же времени, сколько и сам спорт. Еще древнегреческие олимпионики глотали перед соревнованиями бараньи яички – естественный источник гормона тестостерона, прародителя всех анаболиков.

В разные времена для "улучшения спортивной формы" употребляли также мухоморы, коку, гашиш. Само слово "допинг" (от англ. dope – "накачивать") появилось в середине ХІХ века. Первоначально допингом в Британии именовали смесь на основе опиума, которую давали скаковым лошадям и гончим собакам перед забегами.

Но этот термин не распространялся на стимуляторы, которые использовали спортсмены. Более того, их применение не считалось нарушением правил соревнований! Так, на ОИ-1904 американец Томас Хикс выиграл марафонский забег, хотя на дистанции дважды падал в обморок. Оба раза тренеры приводили его в чувство, прилюдно делая инъекции сульфата стрихнина и давая запить их коньяком.

Официально допинг запретили в 1928 году. Однако тесты не проводили, и спортсмены продолжали его применять, но уже не афишируя это, как раньше. Современная эра допинга началась в 1935 году: швейцарский химик-органик Леопольд Ружичка синтезировал анаболические стероиды (андростерон и тестостерон), благодаря которым на ОИ-1936 немецкие спортсмены выиграли кучу наград. Чуть позже в моду вошли амфетамины (синтетические препараты, усиливающие/имитирующие действия адреналина). Из-за них на ОИ-1960 погиб датский велосипедист Курт Йенсен, а на "Тур де Франс-1967" – знаменитый британский гонщик, чемпион мира Томми Симпсон.

Смерть Томпсона стала точкой отсчета – большой спорт решился объявить войну допингу. Инициатором "крестового похода" выступил МОК, а его глашатаем – бельгийский принц Александр де Мерод, глава медицинской комиссии Комитета. Был составлен список запрещенных препаратов, а для выявления их присутствия в организме спортсменов введена процедура обязательных анализов мочи.

Впервые допинг-контроль проводился на ОИ-1968 в Мехико, и первым попался шведский пятиборец Ханс-Гуннар Лильенвелл.

По окончании командных соревнований, в которых шведы заняли третье место, в его допинг-пробе был обнаружен запрещенный эталон, или попросту алкоголь. Попытки Ханса-Гуннара объясниться, мол, выпил всего "два пива", чтобы успокоить нервы перед стрельбой, не возымели действия, и бронзовые медали пришлось отдать французам. В общей сложности в Мехико было взято 667 проб, но Лильенвелл так и остался единственной жертвой, не считая, конечно, подставленных им партнеров.

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А теперь, друзья, заглянем в спортивную энциклопедию "Обозревателя". В ней много интересных фактов, о которых вы, возможно, не знали.

9 января 1958 года. 14-летний школьник из Бруклина Бобби Фишер стал самым молодым за всю историю чемпионом США по шахматам.

15 февраля 1961 года. Сборная США по фигурному катанию, летевшая на ЧМ в Прагу, в полном составе разбилась в авиакатастрофе под Брюсселем. ЧМ был в итоге отменен.

8 марта 1962 года. В США стартовал ЧМ по хоккею, который бойкотировали сборные СССР и Чехословакии. Это был "акт солидарности" с хоккеистами ГДР, которым власти США отказали в выдаче въездных виз.

26 февраля 1994 года. На ОИ в Лиллехаммере 16-летняя Оксана Баюл победила в женском одиночном катании. Это было первое олимпийское "золото" независимой Украины.

23 декабря 2013 года. Испанский теннисист Гильермо Оласо, 236-й номер мирового рейтинга, дисквалифицирован на 5 лет и оштрафован на 25 тысяч долларов за участие в договорных матчах.

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