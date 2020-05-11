Главная Новости
11 мая • обновлено в 12:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

"Осталось в прошлом": Хабиб обратился к Фергюсону после поражения от Гэтжи

752
Читать материал на украинском

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его сенсационного поражения в бою против Джастина Гэтжи.

"Все, что случилось, осталось в прошлом. Выше нос, Тони. Я надеюсь, что с тобой и твоей семьей все будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет тобой гордиться", – написал Хабиб у себя в Twitter.

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон

YouTube

Напомним, что Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться в рамках главного события UFC 249, но россиянин не смог прилететь в США из-за пандемии коронавируса. Вместо Хабиба в бою за титул временного чемпиона в легком весе выступил Гэтжи, победив Тони техническим нокаутом в пятом раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фергюсон получил серьезную травму в бою на турнире UFC 249.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
Персоны
Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
G2
VS
North
Победа G2 с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Godsent
VS
Movistar Riders
Победа Godsent
1.50 Сделать ставку
FaZe
VS
c0ntact
Победа c0ntact с форой в +1,5 карты
2,35 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
mousesports
Победа Copenhagen Flames с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
pro100
VS
Syman
Тотал меньше 2,5 карт
1.87 Сделать ставку
Espada
VS
Virtus.pro
Победа Espada с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку
Hard Legion
VS
NaVi
Победа Hard Legion с форой в +6,5 раунда на первой карте
1.68 Сделать ставку
Envy
VS
100 Thieves
Победа Envy с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
FURIA
VS
Team Liquid
Победа FURIA
2,15 Сделать ставку
Dignitas
VS
Complexity
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку