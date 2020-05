"Осталось в прошлом": Хабиб обратился к Фергюсону после поражения от Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его сенсационного поражения в бою против Джастина Гэтжи.

"Все, что случилось, осталось в прошлом. Выше нос, Тони. Я надеюсь, что с тобой и твоей семьей все будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет тобой гордиться", – написал Хабиб у себя в Twitter.

Whatever happened is in the past. Heads up Tony, I hope everything is good with you and your family. When your son grow up, he’ll be proud with you. @TonyFergusonXT