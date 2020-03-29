Названа точная дата перенесенной Олимпиады

XXXII летние Олимпийские игры, которые должны были состояться в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа, пройдут в июле 2021 года.

Как сообщает New York Times, со ссылкой на источники в японском организационном комитете, Международный олимпийский комитет (МОК) и официальный Токио согласовали в качестве даты открытия Олимпиады 23 июля 2021 года.

Олимпийские игры

Этот вариант удовлетворяет всем критериям, которые организаторы учитывали при определении новых сроков.

В частности, был отвергнут вариант переноса турнира с лета на весну: хотя летний сезон в Японии отличается жарой и влажностью, именно это время года учитывалось при планировании Олимпиады, его замена вызвала бы ощутимые трудности для принимающей стороны.

Кроме того, многие спортивные первенства в других странах планируют с учетом сроком Олимпийских игр.

Наконец, при продолжительности Олимпиады в 17 дней церемония открытия должна приходиться на пятницу, церемония закрытия — на воскресенье. С учетом всех этих обстоятельств идеальным вариантом проведения турнира организаторы сочли период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК достиг соглашения с японским правительством о переносе Олимпийских игр 2020 года. Аналогичное решение было вынесено и по Паралимпийским играм.

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