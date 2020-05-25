Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира: спортивные итоги 24 мая

Японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, а "Шахтер" в первом для себя матч во время карантина разгромил "Рух".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 24 мая.
Кроме того, дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна зажгла с молодым игроком клуба. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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