Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира: спортивные итоги 24 мая

Японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, а "Шахтер" в первом для себя матч во время карантина разгромил "Рух".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 24 мая.

Кроме того, дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна зажгла с молодым игроком клуба. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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