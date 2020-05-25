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25 мая • обновлено в 09:59
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Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира: спортивные итоги 24 мая

2.6т
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Японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, а "Шахтер" в первом для себя матч во время карантина разгромил "Рух".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 24 мая.

Кроме того, дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса Яна зажгла с молодым игроком клуба. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Михаэль Шумахер Наоми Осака
Тег
ФК Шахтер
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