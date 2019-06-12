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"Мы еще не закончили": Хабиб заявил о реванше с МакГрегором

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Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в их противостоянии с ирландцем Конором МакГрегором еще не все решено и намекнул на возможный реванш.

"Мы еще не закончили то, что было 6 октября. Я не скажу, что сейчас начало этого, скорее, примерно такая середина. У нас впереди немало боев. Мы планируем еще больше писать историю и доказывать, что можем достичь определенных успехов", – отметил россиянин на своем YouTube-канале.

6 октября 2018 год. Бой МакГрегор–Хабиб

6 октября 2018 год. Бой МакГрегор–Хабиб

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"Будет война": Хабиб высказался о предстоящем бое

Напомним, что российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (26-0) 6 октября 2018 года победил ирландца Конора МакГрегора (21-3) в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в легком весе. Поединок в Лас-Вегасе завершился в четвертом раунде удушающим приемом россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный американский боец UFC отказался ехать в Россию, назвав, по мнению местных СМИ, странную причину.

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Темы
UFCМакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Хабиб НурмагомедовКонор МакГрегор
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