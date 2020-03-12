Коронавирус и тренажерный зал: можно ли заразиться?

Риск быть инфицированным коронавирусом в тренажерном зале не выше, чем в других общественных местах, утверждает доктор Дэвид Томас.

Коронавирус и тренажерный зал

"Вирус не передается через пот, но может передаваться через предметы, которых в зале трогают много людей. В их число входят гантели либо тренажеры", - цитирует профессора медицины и руководителя отделения инфекционных болезней в школе медицины университета Джона Хопкинса издание The New York Times.

Профессор дал несколько советов, как свести риски к минимум в том случае, если вы решили не прекращать свои занятия в условиях пандемии.

- пользоваться дезинфицирующими средствами и протирать тренажеры и гантели до и после использования;

- особенно тщательно мыть руки с мылом;

- как можно реже касаться лица;

- в случае недомогания оставаться дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медик Норман Свон заявил, что спортзалы являются идеальным местом для распространения вируса, потому что там много пота и сырости.

Кроме того сообщалось, что коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

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