Где смотреть UFC Fight Night 171: расписание трансляций

В ночь с 13 на 14 мая на "Вистар Ветеранс Мемориал Арена" в Джексонвилле, Флорида, США состоится очередной ивент Абсолютного бойцовского чемпионата - UFC Fight Night 171.

Главным боем турнира станет сражение полутяжеловесов Энтони Смита (3-е место в дивизионе) и Гловера Тейшейры (9-е). В со-главном событии сойдутся Бен Ротвелл и Овинс Сен-Прю, который поднимется на одну весовую категорию.

Прямая трансляция UFC Fight Night 171 будет доступна на стриминговом сервисе UFC Fight Pass, на мультимедийной платформе Wink, на канале UFC TB для пользователей интерактивного телевидения "Ростелеком" и спутникового ТВ от "Триколор", а также в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ, начиная с 04:00 по киевскому и московскому времени.

Полный кард UFC Fight Night 171:

Чейз Шерман (США) — Исаак Вилльянуэва (США)

Хантер Азур (США) — Брайан Келлехер (США)- полулегкий вес

Габриэль Бенитес (Мексика) — Омар Моралес (Венесуэла)

Сиджара Юбэнкс (США) — Сара Морас (Канада) - женский наилегчайший вес

Майкл Джонсон (США) — Тиаго Мойсес (Бразилия) - легкий вес

Андрей Орловский (Беларусь) — Филипе Линс (Бразилия) - тяжелый вес

Основной кард

Карл Роберсон (США) — Марвин Ветторри (Италия) - средний вес

Рэй Борг (США) — Рики Симон (США) - легчайший вес

Дрю Добер (США) — Александр Эрнандес (США) - легкий вес

Бен Ротвелл (США) — Овинс Сен-Прю (США) - полутяжелый вес

Энтони Смит (США) — Гловер Тейшейра (Бразилия) - полутяжелый вес.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая Тони Фергюсон потерпел сенсационное поражение впервые за восемь лет, уступив Джастину Гэтжи.

В со-главном бою Генри Сехудо добыл яркую победу над соотечественником Домеником Крусом, защитив пояс чемпиона организации в легчайшем весе.

Кроме того, экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис победил Дональда Серроне в матче реванше. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Петтиса 29-28, 29-28, 29-28.

В еще одной встрече француз Фрэнсис Нганну добыл эффектную победу нокаутом над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

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