Французский спортсмен пробежал марафон на балконе из-за коронавируса

Французский спортсмен из города Бальма Элиша Ночомовиц пробежал марафонскую дистанцию (42,2 км) на своем семиметровом балконе, не выходя за его пределы.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, на преодоление этого расстояния у него ушло 6 часов и 48 минут. Он сделал около шести тысяч кругов по балкону.

Элиша Ночомовиц The National

Ночомовиц хотел показать, что самоизоляция в условиях коронавируса не мешает ему сохранять физическое и психологическое здоровье и заниматься любимым делом. Он также выразил огромную благодарность медикам, которые прикладывают всевозможные усилия для борьбы с заболеванием.

32-летний француз отметил, что это испытание стало для него непростым, поскольку от постоянных поворотов у него кружилась голова.

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