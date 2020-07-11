Фитнес-тренер назвал "ультраопасный" способ сжигания калорий

Использование велосипеда в городе для сжигания жиров "ультраопасно", заявил в интервью радио Sputnik известный фитнес-тренер Лев Гончаров.

По словам авторитетного специалиста, написавшего не одну книгу по жиросжиганию и диетам, главная проблема в обязательном условии, которое сложно соблюдать при городской езде. Для эффективного сжигания жиров во время кардиотренировок надо поддерживать высокий пульс. У каждого человека этот показатель будет индивидуальным, но усредненные значения составляют примерно от 120 до 150 ударов сердца в минуту. При таком показателе можно эффективно сжигать жир и не вредить организму.

"Проблема велосипедистов в том, что если они ездят по пешеходным дорожкам, то они могут сшибить пешехода, а если едут по проезжей части, то их может сшибить автомобиль. Велосипеды в городе — это ультраопасное занятие, поэтому езда получается осторожная и медленная с постоянными остановками. Добиться высокого пульса во время такой прогулочной езде не так просто", – рассказал Гончаров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, врачи-диетологи выяснили, что во время интенсивных тренировок для быстрого сжигания жира и наращивания мышечной массы следует есть яйца, бананы, авокадо и другие продукты.