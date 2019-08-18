Амфетамины и алкоголь: жуть на легендарном соревновании

Друзья, если у вас есть пару свободных минут, предлагаю заглянуть в многостраничную энциклопедию мирового спорта OBOZREVATEL. Поверьте, в ней много интересного и любопытного.

А начнем мы с истории многодневной велогонки, которая в очередной раз прошла в июле.

19 января 1903 года. Французский журнал El’Auto (предок El’Equipe) анонсировал проведение рекламного велопробега, который стартовал под названием "Тур де Франс".

1 июля 1903 года. В парижском пригороде Монжероне взяла старт первая в истории гонка – "Тур де Франс". В ней участвовали 60 велосипедистов. Первым через 19 дней в Марселе финишировал француз Морис Гарен.

1 августа 1909 года. Первым иностранным победителем велоклассики "Тур де Франс" стал люксембуржец Франсуа Фабер. Правда, жил он под Парижем, а гражданство отца взял, чтобы уклониться от военной службы во Франции.

Томас Симпсон veloLIVE

13 июля 1967 года. На 13-м этапе велогонки "Тур де Франс" на склоне горы Мон-Ванту 29-летний британец Томас Симпсон получил тепловой удар и скончался. Позднее выяснили, что Томас принял амфетамины, а накануне старта употреблял алкоголь. Все это перегрузило его организм.

Июль 2019 года. Французская трагедия и колумбийская сказка – именно так кратко можно описать 106-й "Тур де Франс", в течение которого 176 участников из 22 команд преодолели 3365 километров. Никогда еще самую престижную веломногодневку не выигрывал колумбиец. И вот это достаточно неожиданно удалось 22-летнему Эгану Берналю из команды Ineos – бывшей Sky. Так что название команд меняются в зависимости от главного спонсора, но традиции остаются. С 2012 года гонщики этого британского веломонстра выиграли уже семь из восьми "Тур де Франсов".

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9 июля 1922 года. Звезда фильма "Тарзан" американец Джонни Вайсмюллер первым проплыл 100-метровку вольным стилем быстрее одной минуты (58,6 сек).

27 октября 1962 года. Австралийка Дон Фрейзер первая проплыла 100 метров вольным стилем быстрее минуты (59,9 сек).

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31 июля 1928 года. Халина Конопацка стала первой олимпийской чемпионкой в истории польского спорта – на Играх в Амстердаме метнула диск с мировым рекордом 39,62 метра. Через год она выпустила сборник поэзии "Однажды", а в 1939-м за рулем грузовика помогала эвакуировать 75 тонн золотого запаса Польши во Францию.

25 июля 1952 года. "Чехословацкий локомотив" Эмиль Затопек, уже имея "золото" Олимпиады-1952 в беге на 5000 и 10000 метров, в последний момент решил пробежать и марафон, впервые в карьере – и выиграл его с олимпийским рекордом! Единственный такой стайерский "хет-трик" в истории. Затопека, отца интервальных тренировок, популярный журнал Runner’s World, избрал в 2003 году лучшим бегуном всех времен.

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16 июля 1950 года. Рекорд посещаемости футбольного матча: решающая игра ЧМ-1950 между Бразилией и Уругваем собрала на "Маракане" 205 тысяч зрителей. Билетов продали 173830 штук, но забитыми были и проходы. Бразильская газета O Mundo вышла накануне матча с фотографией сборной Бразилии и словами "Мы – чемпионы мира!". Капитан уругвайцев Обдулио Варела купил пачку газет, выложил в раздевалке своей команды и заставил партнеров помочиться на преждевременный заголовок. Уругвай победил 2:1, стал чемпионом, а матч в Бразилии получил свое имя – "Агония на Маракане".

15 июля 1970 года. Первый женский Кубок мира по футболу выиграла сборная Дании, в финале победившая Италию – 2:0. Участвовали семь стран, турнир назывался по имени спонсора – Martini Rosso Cup. До 1998 года мундиалиты – так называли женские мундиали – были неофициальными, и только потом за их организацию взялась ФИФА.

В июле завершился очередной Кубок мира среди женщин. Проходил он на стадионах Франции и завершился победой футбольных леди из США.

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Перлы футбольных комментаторов, услышанных в разное время из их репортажей:

- "Хоккеист сборной Канады пошел на добивание. В том числе и нашего голкипера Третьяка";

- "На пятачке американцы пытаются затолкать соперника в лед";

- "Вратарь сборной Словакии распластался на льду, как матрас";

- "У нашей сборной недержание мяча";

- "Многие ультрас получают в табло, так и не увидев его на стадионе";

- "А сейчас я представлю вам тех, кто поплывет на спине у женщин".

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