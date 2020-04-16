Из-за коронавируса: семья Шумахера пошла на жесткие меры ради жизни Михаэля

Неназванный эксперт, знакомый с Михаэлем Шумахером заявил, что в Женеве, где находится легендарный пилот, были предприняты дополнительные меры предосторожности на фоне пандемии коронавируса.

Михаэль Шумахер

"Такие пациенты, как Михаэль Шумахер, годами получавшие медицинскую помощь и контакты которых с обществом ограниченны, в значительной степени относятся к особенно уязвимой группе пациентов с высоким риском. В этот период семья Михаэля действует с особой осторожностью", — приводит слова медицинского эксперта издание Bunte.

Как сообщает Tuttosport, семья Шумахера постаралась максимально обезопасить Михаэля, приняв жёсткие меры против медицинских работников, которые ухаживают за семикратным чемпионом мира: медики вынуждены ограничить все контакты с внешним миром, подвергнув себя самоизоляции.

Ранее менеджер и близкий друг Михаэля Шумахера Вилли Вебер обвинил Коринну в сокрытии правды о здоровье легендарного пилота Формулы-1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!