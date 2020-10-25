Хэмилтон побил 'вечный' рекорд Шумахера, установив историческое достижение

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Португалии – 12-го этапа чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1, который прошел на новой трассе в Портимао.

Для действующего чемпиона мира эта победа стала 92-й в карьере. 35-летний гонщик по этому показателю опередил легендарного Михаэля Шумахера. Немец блистал с 1992 по 2006 год, финишировав первым 91 раз, что считалось неповторимым достижением.

Хэмилтон стал первым пилотом в истории Формулы-1, которому покорилась эта цифра.

Вторым на Гран-при Португалии стал партнер британца по команде Валттери Боттас. Третьим приехал к финишу лидер Red Bull Макс Ферстаппен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Льюис Хэмилтон одержал победу на 11-м этапе Формулы-1 и повторил "вечный" рекорд Шумахера.