Где смотреть Гран-при Сахира: расписание трансляций Формулы-1

В воскресенье, 6 декабря, в Бахрейне состоится Гран-при Сахира, который станет предпоследним этапом в нынешнем сезоне Формулы-1.

Британец Льюис Хэмилтон, который ранее оформил свое седьмое чемпионство, догнав легендарного Михаэля Шумахера, пропустит гонку из-за коронавируса. Также не сможет принять участие в заезде француз Роман Грожан, который попал в страшную аварию со взрывом на Гран-при Бахрейна.

Суммарно пилоты преодолеют почти 306 километров – 87 кругов по 3543 метра. По традиции в субботу, 5 декабря, состоится квалификация, по итогам которой станут известны позиции гонщиков на старте заезда.

В Украине прямую трансляцию Гран-при Сахира можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+ в 19:05 по киевскому времени. В России гонку покажут по "Матч ТВ".

Расписание Гран-при Сахира:

5 декабря (суббота)

18:55. Квалификация

6 декабря (воскресенье)

19:05. Гонка

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что спасло жизнь Грожану, который попал в аварию на Гран-при Бахрейна.