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25 мая • обновлено в 16:04
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Жена российского футболиста Погребняка, чья семья болеет коронавирусом, пожаловалась на бездействие врачей

1.6т
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Жена российского футболиста "Урала" Павла Погребняка, у всех членов семьи которого обнаружен коронавирус, Мария пожаловалась, что идет уже пятый день болезни, а им еще никто не пытался помочь.

"Сегодня пятый день болезни! Никто не звонил, не приезжал! Сегодня я звонила в детскую поликлинику, чтобы спросить – к детям врач приедет?! Сказали – вам позвонят", – написала она у себя в Instagram-сторис.

Павел Погребняк и его семья

Павел Погребняк и его семья

@mariapoga_

Жена Погребняка также рассказала, как болезнь протекает у членов их семьи.

"У мужа высокая температура, кашель. Быстро переросло в двустороннюю пневмонию. У меня симптомы проявились на третьи сутки: пропало обоняние, жуткая слабость, горло. Старший сын – температура 37,5, кашель. Сделали КТ – пневмония, начальная стадия. Средний – температура за 38, рвота. Младший – температура 37,3, слабость, рвота. Мамы – температура, сильная слабость, кашель (у них хуже всего). У всех COVID-19 положительный", – добавила Мария.

Как сообщал OBOZREVATEL, агент экс-тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва Шандор Варга назвал коронавирус "бизнесом кучки бандитов".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
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Спорт Футбол

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