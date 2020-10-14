"Ювентус" из-за коронавируса ушел на изоляцию за 6 дней до матча с "Динамо" в Лиге чемпионов

В итальянском футбольном клубе "Ювентус" зафиксирован второй случай заражения коронавирусом.

После Криштиану Роналду, положительный тест на COVID-19 сдал полузащитник туринцев Уэстон Маккенни.

Как сообщает официальный сайт "Ювентуса", команда с вечера, 14 октября, находится на изоляции. Все игроки и сотрудники команды с отрицательными тестами могут продолжать тренироваться и принимать участие в матчах, однако им запрещается контактировать с кем-либо за пределами группы.

"Наш клуб находится в постоянном контакте с органами здравоохранения", – говорится в сообщении пресс-службы "Юве".

Как сообщал OBOZREVATEL, заразившийся коронавирусом Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии, но не остался на самоизоляции на родине, а улетел в Турин.

Отметим, что 20 октября у "Ювентуса" запланирована поездка в Киев на матч 1-го тура Лиги чемпионов против "Динамо".