В Лиге чемпионов произошел грандиозный камбэк с голом пяткой на 90-й минуте: видео шедевра

Голландский ПСВ стал автором впечатляющей волевой победы в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со швейцарским "Базалем".

Команда из Эйндховена одержала домашнюю победу, сумев дважды отличиться в компенсированное время – 3:2.

ПСВ – Базель ФК ПСВ

Хозяева поля мощно начали игру, открыв счету уже на 14-й минуте встречи. Однако за минуту до перерыва швейцарцам удалось сравнять счет, а в концовке матча выйти вперед.

ПСВ удалось невероятными усилиями спасти игру. На 90-й минуте отличился нападающий Ламмерс, а еще через две отличный гол пяткой забил Мален.

Таким образом, представители Нидерландов заработали минимальное преимущество перед выездом в Базель. Вашему вниманию видеообзор матча ПСВ – "Базель".

Как сообщал OBOZREVATEL, молдавский "Шериф" вылетел из Лиги чемпионов, ведя к 10-й минуте матча в три мяча.

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