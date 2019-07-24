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В Лиге чемпионов произошел грандиозный камбэк с голом пяткой на 90-й минуте: видео шедевра

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Голландский ПСВ стал автором впечатляющей волевой победы в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со швейцарским "Базалем".

Команда из Эйндховена одержала домашнюю победу, сумев дважды отличиться в компенсированное время – 3:2.

ПСВ – Базель

ПСВ – Базель

ФК ПСВ

Хозяева поля мощно начали игру, открыв счету уже на 14-й минуте встречи. Однако за минуту до перерыва швейцарцам удалось сравнять счет, а в концовке матча выйти вперед.

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ПСВ удалось невероятными усилиями спасти игру. На 90-й минуте отличился нападающий Ламмерс, а еще через две отличный гол пяткой забил Мален.

Таким образом, представители Нидерландов заработали минимальное преимущество перед выездом в Базель. Вашему вниманию видеообзор матча ПСВ – "Базель".

Как сообщал OBOZREVATEL, молдавский "Шериф" вылетел из Лиги чемпионов, ведя к 10-й минуте матча в три мяча.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Нидерланды Эйндховен
Теги
ПСВ Эйндховен ФК Базель
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