Во львовском футбольном клубе "Карпаты" зафиксировано заражение коронавирусом.
"Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют. Руководство УАФ и УПЛ были оперативно оповещены о ситуации в лагере команды. Ожидаем, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения матча "Карпаты" – "Мариуполь". 1 июня львовяне пройдут еще одно тестирование", – сказано в заявлении клуба.
Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что матч 24-го тура УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь", который был запланирован на был начаться 31 мая в 14.00, не состоится.
Матч Карпати - Маріуполь не відбудеться. У таборі львів’ян зафіксовано інфікування коронавірусом. Гравцям сказали не приїздити сьогодні на тренування і скасували підготовку до гри. Автобус Маріуполя вже розвернувся зі свого шляху на Львів.— Igor Burbas (@iburbas) May 30, 2020
Ранее глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что в случае выявления коронавируса у игрока тур не будет остановлен, а команды не уйдут на карантин.
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