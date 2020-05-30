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30 мая • обновлено в 12:54
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В "Карпатах" обнаружен COVID-19: матч 24-го тура отменен

  • 18 марта УПЛ была приостановлена за девять туров до окончания сезона. В Кубке Украины осталось провести полуфинальные поединки и финал

  • 30 мая Министерство здравоохранения Украины дало разрешение на проведение матчей Favbet Лиги (УПЛ) и Кубке Украины без зрителей

  • "Карпаты" с 14 очками замыкают турнирную таблицу (12 место). "Мариуполь" идет 8-м (25 очков)

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Во львовском футбольном клубе "Карпаты" зафиксировано заражение коронавирусом.

"Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют. Руководство УАФ и УПЛ были оперативно оповещены о ситуации в лагере команды. Ожидаем, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения матча "Карпаты" – "Мариуполь". 1 июня львовяне пройдут еще одно тестирование", – сказано в заявлении клуба.

Журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас сообщил, что матч 24-го тура УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь", который был запланирован на был начаться 31 мая в 14.00, не состоится.

Ранее глава УАФ Андрей Павелко сообщил, что в случае выявления коронавируса у игрока тур не будет остановлен, а команды не уйдут на карантин.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Львов
Тег
ФК Карпаты
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