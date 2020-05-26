Минздрав одобрил возобновление УПЛ: названа дата

Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко заявил, что Министерство здравоохранения страны разрешило возобновить матчи УПЛ и Кубка Украины с 30 мая.
"Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая", – написал Павелко на своей странице в Facebook.
Украинская Премьер-лига возвращается
КП
Он призвал членов Исполкома УАФ поддержать это решение и утвердить календарь соревнований.
"Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" – добавил чиновник.
Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как будут проходить матчи в УПЛ после карантина.
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