Минздрав одобрил возобновление УПЛ: названа дата

Президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко заявил, что Министерство здравоохранения страны разрешило возобновить матчи УПЛ и Кубка Украины с 30 мая.

"Большой футбол возвращается в Украину! Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

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Он призвал членов Исполкома УАФ поддержать это решение и утвердить календарь соревнований.

"Прошу членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований. Новых побед украинскому футболу!" – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как будут проходить матчи в УПЛ после карантина.

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