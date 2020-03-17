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17 марта • обновлено в 19:56
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Футбол в Украине официально остановлен

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Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о приостановлении всех соревнований на территории страны.

Принято официальное решение по футболу в Украине

ФК Динамо

"Исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 до принятия иного решения по данному вопросу с учетом решений соответствующих органов государственной власти и рекомендаций УЕФА - приостановить проведение всех соревнований", - говорится в официальном заявление пресс-службы УАФ.

Будут остановлены Премьер-лига, Кубок Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшая лига чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лига, Кубок Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальные детско-юношеские соревнования и соревнования среди девичьих команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня.

Ранее Андрей Павелко сообщил, что украинская Премьер-лига (УПЛ) будет приостановлена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что УЕФА принял окончательное решение о переносе финальной части Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Согласно вердикту, чемпионат Европы состоитсялетом 2021 года.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Премьер-лига Украины ФФУ Коронавирус
Место
Украина
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