В Харькове матч чемпионата по мини-футболу завершился дракой: спортивные итоги 19 августа

Мюнхенская "Бавария" стала вторым финалистом Лиги чемпионов, а в чемпионате Харькова по мини-футбола один из матчей завершился массовой дракой.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 19 августа.
Кроме того, в чемпионате Англии зафиксирован всплеск заражений коронавирусом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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