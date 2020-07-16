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Украинского арбитра избили после матча Первой лиги

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,4 т.
Арбитра Юрия Иванова избили после матча Первой лиги Украины

Арбитра Юрия Иванова избили после матча Первой лиги Украины (Источник фото - dynamo.kiev.ua) .

Арбитра матча Первой лиги Украины между "Агробизнесом" и "Минаем" Юрия Иванова избили в судейской комнате на стадионе после окончания игры.

Как сообщает Telegram-канал "Бомбардир", он снял побои в полиции. Поединок закончился гостевой победой "Миная" со счетом 2:0. Во время матча Иванов показал восемь желтых карточек футболистам "Агробизнеса" и уже в добавленное время назначил пенальти в их ворота.

Арбитра Юрия Иванова избили после матча "Агробизнес" - "Минай"

Арбитра Юрия Иванова избили после матча "Агробизнес" - "Минай" Telegram-канал "Бомбардир"

Благодаря этому успеху "Минай" обогнал хозяев в турнирной таблице на одно очко после 24 туров и теперь занимает второе место. "Агробизнес" остается на третьей позиции, но опережает "Волынь" и "Оболонь-Бровар" на один балл. Лидером Первой лиги является "Ингулец".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив жестко раскритиковал судейство и "Ингулец" после матча с "Прикарпатьем" в 24-м туре чемпионата Украины в Первой лиге.

Украина
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