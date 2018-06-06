УЕФА вынес вердикт по скандалу с "ДНР" в Лиге чемпионов

Европейский футбольный союз (УЕФА) отказался наказывать римскую "Рому" за "флаг" так называемой ДНР. Кусок материи соответствующей расцветки был замечен на игре 1/8 финала Лиги чемпионов против "Шахтера".

После матча УЕФА открыл дело, но в итоге никак не наказал "Рому" за это. УЕФА лишь оштрафовал "Рому" на 7 тысяч евро за использование и бросание пиротехники на поле, говорится в официальном документе на сайте Союза.

Ранее в интернете было опубликовано видео на котором видно, как один из ультрас "волков" активно размахивает флагом террористов. Через некоторое время на секторе появились еще два флага "ДНР", один из которых очень быстро был спрятан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответной игре 1/8 финала ЛЧ против "Ромы" донецкий "Шахтер" потерпел поражение 0:1 и не смог пробиться в дальнейшую стадию турнира.