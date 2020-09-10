УЕФА выдвинул требование "Динамо" перед матчем с АЗ

"Динамо" пройдет дополнительное тестирование на коронавирус перед матчем с АЗ.

УЕФА обязал "Динамо" пройти дополнительное тестирование на коронавирус перед матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ, который состоится 15 сентября в Киеве.

Как сообщает издание meta-ratings.com.ua, помимо двух обязательных тестирований на COVID-19 за 10-14 дней до поединка, все игроки и персонал "Динамо" будут вынуждены сдать дополнительные анализы за 1-2 дня до матча. Отмечается, что УЕФА самостоятельно выберет лабораторию, в которой киевляне пройдут тестирование.

Согласно правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в условиях пандемии, в случае выявления большого количества больных коронавирусом, украинский клуб сможет дозаявить необходимое количество игроков, и матч не будет отменен.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Динамо" и АЗ.

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