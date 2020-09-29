Тренер "Гента" раскрыл план на матч с "Динамо" и высказался об отсутствии Яремчука

Исполняющий обязанности главного тренера "Гента" Вим де Декер поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Динамо", который состоится во вторник, 29 сентября, в Киеве.

В комментарии телеканалам "Футбол" он сказал, что решил сделать ставку на быстрый гол своей команды. По его словам, это может многое изменить в нашей паре. Напомним, что в первой игре киевляне одержали выездную победу со счетом 2:1.

"Мы хорошо знаем слабые стороны "Динамо". К сожалению, они дважды забили в Бельгии, и мы понимаем, что нам теперь нужно делать. Надеюсь, что у нас получится забить быстро. И после этого многое может случиться", – признался Де Декер.

Он также прокомментировал отсутствие Романа Яремчука, заявив, что наш соотечественник не поехал в Киев из-за травмы.

"Роман травмирован. У него повреждена спина. Именно по этой причине он не сыграет с "Динамо". Мы рассчитываем на него, и я уверен, что у Яремчука хорошие отношения с клубом. Он остается частью "Гента"", – заявил Де Декер.

Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что украинский нападающий остался в Бельгии из-за внутреннего конфликта и может перейти в один из итальянских клубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о решающем матче квалификации Лиги чемпионов высказались главный тренер киевской команды Мирча Луческу и защитник Виталий Миколенко.