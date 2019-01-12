МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Трансфер Коноплянки: "Шальке" сделали предложение

3.1тЧитать материал на украинском

Немецкий "Шальке" принял решение расстаться с лидером сборной Украины Евгением Коноплянкой. У нашего футболиста появился вариант продолжения карьеры в турецком "Фенербахче".

Клуб ищет игрока на позицию левого полузащитника. В список кандидатов включен украинский футболист. "Ференбахче" уже вступил в переговоры с "Шальке" по поводу трансфера Коноплянки, сообщает Fotomac.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

FC Schalke 04

Новости
''Шальке'' решил избавиться от Коноплянки

Гельзенкирхенский клуб планирует попрощаться с украинцем из-за нарушения дисциплины. После поражения в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов от "Порту" лидер сборной Украины вместе с партнерами по команде отметили выход в плей-офф турнира в одном из ночных клубов. Кроме того, наставник "Шальке" Доменико Тедеско не очень рассчитывает на Коноплянку и редко ставит его в основу команды на поединки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября Коноплянка забил потрясающий мяч в ворота сборной Словакии в заключительном матче Лиги наций. Эффектный гол попал в пятерку лучших за два последних тура соревнований по версии УЕФА.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Евгений Коноплянка
Теги
Фенербахче СтамбулШальке-04
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги