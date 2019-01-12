Трансфер Коноплянки: "Шальке" сделали предложение

Немецкий "Шальке" принял решение расстаться с лидером сборной Украины Евгением Коноплянкой. У нашего футболиста появился вариант продолжения карьеры в турецком "Фенербахче".

Клуб ищет игрока на позицию левого полузащитника. В список кандидатов включен украинский футболист. "Ференбахче" уже вступил в переговоры с "Шальке" по поводу трансфера Коноплянки, сообщает Fotomac.

Евгений Коноплянка FC Schalke 04

Гельзенкирхенский клуб планирует попрощаться с украинцем из-за нарушения дисциплины. После поражения в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов от "Порту" лидер сборной Украины вместе с партнерами по команде отметили выход в плей-офф турнира в одном из ночных клубов. Кроме того, наставник "Шальке" Доменико Тедеско не очень рассчитывает на Коноплянку и редко ставит его в основу команды на поединки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 ноября Коноплянка забил потрясающий мяч в ворота сборной Словакии в заключительном матче Лиги наций. Эффектный гол попал в пятерку лучших за два последних тура соревнований по версии УЕФА.

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