Топ-клуб Европы открыл свою первую академию в Украине

"Бенфика" в последние дни буквально произвела фурор в детском футболе Украины - лиссабонский клуб 6 апреля открыл свою академию под Киевом.

Футбольная академия "Бенфика" в Украине стала первой от клуба не только в нашей стране, но и на всем постсоветском пространстве. Академия базируется рядом с Киевом, в Обуховском районе (возле с. Подгорцы). Португальцы обустроили школу для украинских детей на базе загородного комплекса Olympic Village, где маленькие футболисты будут тренироваться на четырех полях (два искусственных - в манеже) и иметь современные условия. Все это взял под свое "крыло" опытный куратор из Португалии, который в свое время руководил главной академией "Орлов" в Лиссабоне, - Витор Ештевао.

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Стоит отметить, что украинский филиал "Бенфики" получил полноценный статус "академия". В будущем это позволит ей стать центром сети школ "Бенфики" в Украине, ведь португальцы планируют расширять свое представительство и в других городах Украины. Пока же киевская академия стала 55-й школой "Бенфики" в 13-ти странах мира.

Открыть Футбольную академию "Бенфика" в Украине из Португалии прибыли коммерческий директор лиссабонцев Бернарду Карвальо и настоящая легенда "Орлов" - экс-капитан команды Луизао. К ним также присоединились известные в прошлом игроки киевского "Динамо" - Александр Шовковский, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко, Леонид Буряк, а Игорь Беланов привез с собой показать детям свой "Золотой мяч".

dynamo.kiev.ua

facebook.com/benficaukraine

"Чем нас заинтересовала именно Украина, а не, например, Китай или США? Во-первых, там не настолько сильно развит футбол. Во-вторых, нам интересный проект в Украине в коммерческом плане. Если мы посмотрим на рейтинг FIFA, то те же Китай и США находятся на позиции ниже Украиы", - пояснил мотивацию открытия академии в Украине Бернарду Карвальо.

Сейчас в академии в группах 4-х возрастных категорий тренируется уже более 150-ти детей из разных уголков Украины. С началом нового сезона осенью команды академии "Бенфики" будут принимать участие в различных турнирах, как это делают другие украинские академии и ДЮСШ.

facebook.com/benficaukraine

facebook.com/benficaukraine

facebook.com/benficaukraine

facebook.com/benficaukraine

dynamo.kiev.ua

dynamo.kiev.ua

dynamo.kiev.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, международное исследование центра CIES показало, что академия "Динамо" работает эффективнее школы ведущих клубов мира.

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