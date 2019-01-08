Томос для Украины сравнили с футболом

Украинский священник Иван Сидор, который в 2013 году сообщил киевлянам о штурме Майдана, сравнил получение Томоса об автокефалии ПЦУ с украинским футболом.

Отец Иван Сидор Факты

"До конца сдерживал эмоции, потому что понимал, что можно радоваться, а в конце может быть не так, как ты планируешь. Я иногда сравниваю это с украинским футболом. Когда мы выигрывали 2:0, а за последние минуты могли вдруг проигрывать 2:3", – приводит слова отца Ивана Сидора Tribuna.com со ссылкой на ICTV.

Напомним, что 11 декабря 2013 года Иван Сидор всю ночь бил в колокола, чтобы известить о штурме "Беркута". А 15 декабря 2018-го – бил в колокола святой Софии Киевской, извещая об избрании канонического предстоятеля Украинской православной церкви – митрополита Епифания.

Как сообщал OBOZREVATEL: