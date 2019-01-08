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Томос для Украины сравнили с футболом

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Украинский священник Иван Сидор, который в 2013 году сообщил киевлянам о штурме Майдана, сравнил получение Томоса об автокефалии ПЦУ с украинским футболом.

Отец Иван Сидор

Отец Иван Сидор

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"До конца сдерживал эмоции, потому что понимал, что можно радоваться, а в конце может быть не так, как ты планируешь. Я иногда сравниваю это с украинским футболом. Когда мы выигрывали 2:0, а за последние минуты могли вдруг проигрывать 2:3", – приводит слова отца Ивана Сидора Tribuna.com со ссылкой на ICTV.

Напомним, что 11 декабря 2013 года Иван Сидор всю ночь бил в колокола, чтобы известить о штурме "Беркута". А 15 декабря 2018-го бил в колокола святой Софии Киевской, извещая об избрании канонического предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Епифания.

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Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Тег
Томос
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Ш. Олег
Ш. Олег
Штани подертi, дупа гола, а Сидор грає у футбола… :)
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