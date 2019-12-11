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11 декабря • обновлено в 23:04
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"Свободу Виталию Маркиву!" На матче Лиги чемпионов вывесили баннер в поддержку украинца

1.2т
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На ОСК "Металлист" в Харькове на футбольном матче Лиги чемпионов "Шахтер" - "Аталанта" болельщики развернули баннер с обращением на итальянском языке - "Свободу Виталию Маркиву!".

Баннер на матче в Харькове

Баннер на матче в Харькове

Таким образом ультрас хотели привлечь внимание к несправедливому решению по отношению к украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву.

"Свободу Виталию Маркиву!" На матче Лиги чемпионов вывесили баннер в поддержку украинца

Наш соотечественник был приговорен судом первой инстанции к 24 годам лишения свободы за убийство фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика, политического активиста и оппонента путинского режима, Андрея Миронова и за ранение французского журналиста Уильяма Рогелона.

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Виталия Маркива посетили в итальянской тюрьме. Фото

Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, с "логическими" реконструкциями, которые базировались на слухах и предубеждениях, при том, что следователи никогда не считали нужным выехать на место преступления.

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Автор
Максим Богданов
Темы
Лига чемпионов Шахтер - Аталанта
Персона
Виталий Маркив
Место
Украина Харьков
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Кор Павел
Кор Павел
Будет сидеть!
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0
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Букет Красивый
Букет Красивый
Ультрасы дегенераты
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1
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Этот пидр сгинет в тюрячке
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