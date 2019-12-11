"Свободу Виталию Маркиву!" На матче Лиги чемпионов вывесили баннер в поддержку украинца

На ОСК "Металлист" в Харькове на футбольном матче Лиги чемпионов "Шахтер" - "Аталанта" болельщики развернули баннер с обращением на итальянском языке - "Свободу Виталию Маркиву!".

Баннер на матче в Харькове

Таким образом ультрас хотели привлечь внимание к несправедливому решению по отношению к украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Наш соотечественник был приговорен судом первой инстанции к 24 годам лишения свободы за убийство фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика, политического активиста и оппонента путинского режима, Андрея Миронова и за ранение французского журналиста Уильяма Рогелона.

Процесс проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, с "логическими" реконструкциями, которые базировались на слухах и предубеждениях, при том, что следователи никогда не считали нужным выехать на место преступления.

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