Суркис сказал, когда "Динамо" покажет свой должный уровень

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис уверен, что как только из лазарета выйдут основные футболисты, клуб выйдет на свой должный уровень.

Кроме того, проблемы в тренировочный процесс весла длинная пауза из-за коронавируса.

"Надеюсь, скоро восстановятся и наберут кондиции тот же Шабанов, Попов. Живая конкуренция. Тымчик поломался. У нас череда травм. Вербич после операции, мы все видим и понимаем, что он не набрал свои оптимальные кондиции. Цыганков только два дня в общей группе тренируется. Но надо собрать всю команду воедино, и психологически, что удается пока Мистеру, и физически подготовить. Тогда мы уже и увидим картинку, которая должна быть на поле", – сказал Суркис в эфире FootballHub.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" в матче 3-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиги обыграло аутсайдера УПЛ, ФК "Львов".

Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:1.

После встречи Игорь Суркис оценил качество игры своей команды.