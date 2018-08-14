Спартак – ПАОК: где смотреть матч Лиги чемпионов

Московский "Спартака" во вторник, 14 августа, проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом. После поражения в Салониках (2:3) команда Массимо Карреры примет соперника на поле стадионе "Открытие Арена". Начало встречи – в 20:30 по киевскому времени.

Поединок можно будет увидеть в эфире российских телеканалов – "Матч ТВ", "Матч Футбол 1" и нового вещателя "Матч! Премьер". За час до стартового свистка болельщикам будет предложена аналитическая студия с участием экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПАОК добыл волевую победу над "Спартаком" в первом матче третьей квалификации Лиги чемпионов. Одним из антигероев для греческого клуба едва не стал защитник сборной Украины Евгений Хачериди, который заработал пенальти в собственные ворота. К его счастью Промес удар с "точки" не реализовал.

Отметим, что сам поединок был омрачен беспорядками. Греческие фанаты напали на российских журналистов после того, как представители росСМИ выкрикивали нецензурные кричалки в адрес соперников.