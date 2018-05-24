СМИ: "Шахтер" готовит рекордный трансфер в истории клуба

Английский "Манчестер Юнайтед" стремится закрыть сделку по переходу бразильского плеймейкера "Шахтера" Фреда до чемпионата мира.

Речь идет о сумме трансфера в 52 млн фунтов (60 млн евро), пишет The Sun.

В случае успешной сделки, это будет рекордная сумма трансфера для украинского клуба. Прежний рекорд в 50 млн евро был установлен при продаже бразильца Алекса Тейшейры в китайский "Цзянсу Сунин".

Ранее наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо намекнул, что хочет подписать бразильца и, похоже, получил согласие на переход футболиста.

В лице Фреда португалец видит замену Майклу Каррику, который в марте принял решение о завершении карьеры.

Фред в составе "Шахтера" провел 155 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

Полузащитник был вызван в сборную Бразилии для участия на ЧМ-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-капитан "горняков" определился со своим будущим.