Швейцария – Украина: СМИ узнали, когда УЕФА объявит решение по матчу

Европейский футбольный союз (УЕФА) вынесет решение по матчу Лиги наций Швейцария – Украина в четверг, 26 ноября.

Об этом стало известно телеканалам "Футбол 1/2/3". По данным источника, 25 ноября состоится заседание Апелляционного комитета УЕФА, на котором будут заслушаны обе стороны. После этого будет решена судьба отмененного поединка – либо он будет перенесен, либо кому-то из сборных засчитают техническое поражение, либо же результат определит жребий.

Напомним, матч 6-го тура дивизиона А в группе 4 Лиги наций должен был состояться 17 ноября. Он был отменен по решению главврача Люцерна после новых случаев коронавируса в нашей команде. При этом "желто-синие" могли выставить минимум одного вратаря и 12 полевых игроков, как это требует протокол УЕФА, но были отправлены на карантин полным составом.

Украинцы и швейцарцы борются за место в элите Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко опережают конкурента на три очка. "Нати", чтобы обогнать нашу команду, необходима победа 1:0, 2:1 или с более крупным счетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выступил за переигровку матча со Швейцарией.