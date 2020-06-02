Шевченко разозлил известного журналиста из-за "украинцев, которых стреляют и насилуют"

Президент Дональд Трамп был помещен в бункер , а в Вашингтоне введен комендантский час

Это событие вызвало бурную реакцию жителей Америки и привело к массовым беспорядкам в более чем 20 штатах страны

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Известный украинский журналист и главный редактор официального сайта "Динамо" Кирилл Крыжановский раскритиковал Андрея Шевченко за его твит в поддержку Black Lives Matter — интернационального движения активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения.

"Жизнь украинцев, которых стреляют, насилуют и пытают мусора, главного тренера сборной Украины, увы, не волнует. Они же белые. Да и никому не нужные... Как же просто бороться с расизмом в США, проживая где-нибудь в Лондоне... Украине – лапшу на уши в виде партии с Королевской. США – поддержку и борьбу за права человека. Ничего нового", – написал Крыжановский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе, а также депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк прокомментировал массовые беспорядки в США.

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