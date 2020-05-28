В США афроамериканец умер после задержания полицией: город взбунтовался. Фото и видео

В Миннеаполисе (штат Миннесота) местные жители устроили протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время жестокого задержания полицией.

Как сообщает CBS.Minnesota, 28 мая во время протеста был застрелен человек, подозреваемый уже задержан. Инцидент произошел на пересечении улиц Лейк-стрит и Блумингтон-авеню.

Прибыв на это место, правоохранители заметили мужчину с огнестрельным ранением в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу, но не смогли спасти.

Стрельбу открыл владелец ломбарда, когда участники протеста начали грабить местные магазины. Они также подожгли расположенный рядом магазин автозапчастей.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что обстановка в крупнейшем городе штата Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Власти города просят ввести федеральную национальную гвардию.

Протесты в Миннесоте

Протесты в Миннесоте

Протесты в Миннесоте

Протесты в Миннесоте

Протесты в Миннесоте

Протесты в Миннесоте

Протесты в Миннесоте

Протесты в Миннесоте

Протесты в Миннесоте

Протесты в Миннесоте

Протесты в Миннеаполисе начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гонконге тысячи демонстрантов в одном из торговых кварталов вышли на акцию протеста против нового законопроекта Китая. Правительство хочет ввести на территории автономного региона национальные законы и свою полицию.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram