Протесты в США: Трампа спрятали в бункер в Вашингтоне и ввели комендантский час

В столице США Вашингтоне и еще 25 городах ввели комендантский час в связи с массовыми беспорядками из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.

Кроме того, по информации The New York Times, президента Дональда Трампа отвезли в подземный бункер во время протестов около Белого дома.

Там он якобы просидел меньше часа. Ранее бункер использовали во время терактов.

"Мэр Боузер вводит комендантский час в городе Вашингтон с 23:00 воскресенья, 31 мая, до 18:00 понедельника, 1 июня. Она также активизировала Национальную гвардию для поддержки управления столичной полиции", – сообщила мэр Вашинтона Мюриэл Боузер на своей странице в Twitter.

Mayor Bowser is ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 11:00 p.m. on Sunday, May 31, until 6:00 a.m. on Monday, June 1. She has also activated the DC National Guard to support the Metropolitan Police Department.