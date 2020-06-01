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1 июня • обновлено в 08:14
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Протесты в США: Трампа спрятали в бункер в Вашингтоне и ввели комендантский час

1.7т
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В столице США Вашингтоне и еще 25 городах ввели комендантский час в связи с массовыми беспорядками из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.

Кроме того, по информации The New York Times, президента Дональда Трампа отвезли в подземный бункер во время протестов около Белого дома.

Там он якобы просидел меньше часа. Ранее бункер использовали во время терактов.

Протесты под Белым домом в Вашингтоне

Протесты под Белым домом в Вашингтоне

novosti-bahmut.info

"Мэр Боузер вводит комендантский час в городе Вашингтон с 23:00 воскресенья, 31 мая, до 18:00 понедельника, 1 июня. Она также активизировала Национальную гвардию для поддержки управления столичной полиции", – сообщила мэр Вашинтона Мюриэл Боузер на своей странице в Twitter.

Отмечается, что протесты в Вашингтоне продолжаются с пятницы. Возле резиденции президента были слышны оскорбления в его адрес, некоторые митингующие бросались кирпичами и бутылками.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что видео, на котором полицейский задушил афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, стало символом протестов в США. На записи слышно, что Флойд говорил в последние минуты жизни.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США Вашингтон
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