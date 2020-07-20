"Шахтер" – "Вольфсбург": букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала ЛЕ
"Шахтер" обыграл "Вольфсбург" на выезде 1:2.
Донецкий "Шахтер" не будет считаться фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".
Чемпионы Украины после гостевой победы 1:2 примут седьмую команду Бундеслиги в среду, 5 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры – в 19:55 по киевскому времени.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу "волков" в основное время можно с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 2,65.
Прогноз на матч "Шахтер" – "Вольфсбург" Bwin
При этом выход украинцев в четвертьфинал Лиги Европы равен показателю 1,30. А проход "Вольфсбурга" приумножит сумму ставки в 3,2 раза.
Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" накануне сенсационно упустил победу над "Александрией" в 32-м туре УПЛ.