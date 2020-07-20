'Шахтер' – 'Вольфсбург': букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/8 финала ЛЕ

Донецкий "Шахтер" не будет считаться фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Вольфсбургом".

Чемпионы Украины после гостевой победы 1:2 примут седьмую команду Бундеслиги в среду, 5 августа, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало игры – в 19:55 по киевскому времени.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу "волков" в основное время можно с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех "Шахтера" достигают уровня 2,65.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Вольфсбург" Bwin

При этом выход украинцев в четвертьфинал Лиги Европы равен показателю 1,30. А проход "Вольфсбурга" приумножит сумму ставки в 3,2 раза.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" накануне сенсационно упустил победу над "Александрией" в 32-м туре УПЛ.